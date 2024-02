Méi wéi 60 Veräiner sinn och dëst Joer nees bei der Escher Kavalkad dobäi. Eng 30.000 Visiteure ginn erwaart, fir zesumme mat de Jecken ze feieren.

Um 14.15 Auer war de Startschoss vun der Escher Kavalkad. Lass geet et an der Victor Hugo Strooss. Duerno zitt de Cortège duerch d'Kanalstrooss a Richtung Brill Plaz. Vun do aus geet et duerch d'Geschäftsstrooss, also d'Uelzechtstrooss, bis erof op d'Gemengeplaz.

Iwwer 60 Veräiner aus Lëtzebuerg an dem noen Ausland huele mat hire Ween, Musek- a Foussgruppen un der Escher Kavalkad deel. Verdeelt ginn natierlech och dëst Joer nees vill Séissegkeeten. D'Organisateure rechne mat engen 30.000 Leit, déi laanscht Stroosse stoe wäerten, fir sech dëse Spaass net entgoen ze loossen.

Den Entrée ass gratis. Gratis sinn och d'Parkhaiser op der Brill- an der Gemengeplaz.