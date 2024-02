Well déi meteorologesch Situatioun op e potentielle Risiko vun Héichwaasser hindeit, huet den Héichwaassermeldedéngscht seng Bereetschaft nees opgeholl.

An der Nuecht op e Méindeg soll et de Meteoprevisiounen no zu Nidderschléi kommen, déi dofir Suergen, datt d'Peegel vun de Gewässer, haaptsächlech am Süde vum Land (Musel ausgeschloss) schnell klamme léist. D'Uelzecht kéint de "Cote de Pré-Alerte" erreechen, datt géif een awer eréischt da gesinn, wann ee weess, wat tatsächlech u Reen erofkënnt.

Den Héichwaassermeldedéngscht schätzt, datt et zu gerénge lokalen Iwwerschwemmunge kéint kommen.