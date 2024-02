E Méindeg de Moie géint 7.45 Auer koum et op der Héicht vu Lëpschent zu engem Accident, an deen 2 Gefierer verwéckelt waren.

Wéi de CGDIS mellt, goufen 3 Persoune verwonnt.

Fir laang Zäit gouf et op dëser Plaz Repercussiounen op den Trafic, well et schwiereg war, laanscht ze kommen. Sou war et op alle Fall am Trafic-Info vum ACL ze liesen. Eréischt um 10.30 Auer koum d'Entwarnung, dass den Accident geraumt wier.

Am Asaz waren Ambulanzen aus der Nordstad a vu Wolz, grad ewéi d'Pompjeeë vu Buerschent an aus der Nordstad.