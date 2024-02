Viru 65 Joer gouf fir d'lescht e Saumon zu Lëtzebuerg gefaangen. Zil ass et, dass en an den nächste Joren nees zréck bis erop bei d'Sauer geschwomme kënnt.

Duerch déi vill Barragen, déi tëscht Waasserbëlleg a Koblenz sinn, ass et bis haut nach net gelongen, dass hie vum Rhäin eriwwer an de Grand-Duché schwamme kann.

Vum Atlantik ass et e wäite Wee duerch d’Flëss bis op Lëtzebuerg. Ma et ass net dat d’Ursaach, wisou de Saumon no iwwer 60 Joer nach ëmmer net zréck ass. Vill méi sinn et d’Barragen, déi de Wee zréck onméiglech maachen, esou d’Carole Molitor vum Waasserwirtschaftsamt.

Gewässer naturno gestalten

Op 9 Plaze kommen d’Fësch net virun. Dat bei de Musel-Schleisen: Lehmen, Müden, Fankel, St. Aldegund, Enkirch, Zeltingen, Wintrich, Detzem an Tréier.

Lëtzebuerg ass aktiv an der Rhäin-Kommissioun, déi sech zum Zil gesat huet, d’Zouflëss nees méiglechst naturno ze gestalten an de Wäitwanderfësch ze erméiglechen duerch de ganze Rhäin a méi wäit ze schwammen. De Rhäin ass souwäit bis op Koblenz flossopwärts duerchgängeg.

D’Carole Molitor erkläert:

“Leider sinn eis Gewässer sou verbaut, dass net just de Wee muss fräi gemaach ginn, mee d’Gewässer mussen och vill méi naturno gestallt ginn, well de Mënsch d’Gewässer enorm verännert huet an doduerch d’Liewensraim fir Fësch an aner Organismen zerstéiert goufen. Et ass wichteg, engersäits de Wee fräi ze maachen an anerersäits déi Liewensraim ze schafen, déi de Fësch et erlaben, hire Liewenszyklus ofzeschléissen an doduerch eng nohalteg Populatioun ze erhalen.”

© RTL Grafik

Klimawandel huet en Impakt op Ökosystemer am Waasser

Laut der rouder Lëscht vun 2022 vun der Weltnaturorganisatioun ass een Drëttel vun de Séisswaasser-Aarten haut vum Ausstierwe bedrot, esou d’Carole Molitor.

“Dobäi kommen d’Auswierkunge vum Klimawandel mat erhéichten Temperature vum Waasser, wat d’Gewässerökosystemer besonnesch ufälleg mécht.“

An engem Reportage vun 2017, ass een deemools dovun ausgaangen, dass bis 2027 de Saumon nees an de Lëtzebuerger Gewässer ënnerwee ass. Dat ass net gelongen, mee fir datt et an den nächste Jore klappt, sinn d'Chancë grouss.