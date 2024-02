"Och de beschte Sozialsystem déngt näischt, wann en net genotzt gëtt.", huet de Familjeminister Max Hahn en Dënschdeg an der Chamber erkläert.

An enger Froestonn ass et ënnert anerem ëm eng rezent Etüd vun der Chambre des salariés gaangen, aus där ervirgeet, datt vill Leit hei am Land keng sozial Hëllefen ufroen, déi hinnen awer zoustinn.

Den Dan Biancala vun der LSAP wollt wëssen, wéi eng Mesurë kéinten en Place gesat ginn, fir deem Phänomen entgéint ze wierken. Dorops sot den DP Minister, datt eng digital Plattform oder en digitalen Office sociale wichteg Outile wier.en Et wier och wichteg, datt een zum Beispill fir d'Ufro vun ënnerschiddlechen Aiden net all Kéiers déi nämmlecht Dokumenter liwwere misst, mee een do iwwert en Dossier partagé kéint fueren. De Max Hahn huet betount, datt et logesch wier datt een d'Demarche vereinfache misst, dëst an der Praxis awer heiansdo schwiereg wier.