Dacks gëtt nëmme vun der Stad Lëtzebuerg geschwat, wann et ëm d'Mendicitéit geet, mee natierlech sinn och aner Gemenge vun deem Phenomen betraff.

Sou goufen et déi lescht 5 Joer genee 106 Fäll vun organiséierter Heescherei, déi d'Police sou an engen 30 Gemengen protokolléiert huet.

An dëser Lëscht ass Esch iwwregens net vertrueden - wuel well et keng Protokoller goufen.

An der Stad waren dat der zum Beispill 10, zu Maacher 6, zu Hesper 11 Fäll an zu Ierpeldeng un der Sauer goufen 9 Protokoller wéinst Mendicitéit geschriwwen.

Protokoller schreiwen ass dat eent, mee duerno ass et um Parquet, deem eng Suite ze ginn oder net: vun de knapp 110 Protokoller goufen nëmme 6 Dossiere wéinst "mendicité aggravée" opgemaach. Et kéint een awer net vun der Zuel vu Protokoller op d'Dossiere beim Parquet schléissen, soen d'Ministere Margue a Gloden, well an engem Dossier och méi Rapporten a Protokoller kënne mateneen traitéiert ginn.

Eng substantiell Enquête ënnert anerem wéinst Heeschen am Grupp, Vol, Menacen a Bedruch duerch Mannerjäreger gouf iwwerdeem an de Joren 2022-23 duerchgefouert.

All dës Informatioune ginn d'concernéiert CSV-Ministeren op eng parlamentaresch Fro vum Piraten-Deputéierte Marc Goergen.