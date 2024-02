Ëmmer méi Schüler hu spezifesch Besoinen. Wéi kënnen dës Kanner besser an de schouleschen Alldag integréiert ginn?

Doriwwer gouf e Mëttwoch am Kader vun enger Interpellatioun, déi de gréngen Deputéierte Meris Sehovic ugefrot hat, an der Chamber diskutéiert. Zwou rezent Evaluatiounen hätte gewisen, datt bei der Inclusioun op enger Partie Punkten nach Loft no uewen ass. Ee Constat wier, datt den Delai, bis eng éischte Kéier Hëllef geleescht gëtt, mat am Duerchschnëtt 10 Méint, vill ze laang ass. Dowéinst krut d'Uni Lëtzebuerg den Optrag, eng Evaluatioun vum Prozess vum Diagnostik bis zu deem Moment, wou d'Hëllef ukënnt, ze maachen. D'Resultater sollen Ufank d'nächst Joer virleien. Eng méiglech Piste fir d'Léisung vum Problem kéint eng Verkierzung respektiv eng Digitaliséierung vun der administrativer Prozedur sinn. Eng Partie Riedner hu kritiséiert, datt et net genuch spezialiséiert Enseignante géif ginn. Den Educatiounsminister Claude Meisch huet engersäits dorobber higewisen, datt an deene leschte fënnef Joer vill nei Leit agestallt goufen, anerersäits awer och zouginn, datt een nach Hausaufgaben ze maachen huet.

"Ech si frou, datt d'Uni.lu een Effort zum Beispill weider mécht an ab där nächster Rentrée och ee Masterprogramm fir spezialiséiert Enseignanten ubitt an der Sonderpädagogik. Eppes wat mer hei zu Lëtzebuerg dringend brauchen. Wa mer soen, mir brauche méi Instituteurs spécialisés pour enfants à besoins spécifiques, dann ass dat eng Viraussetzung, datt mer an deenen nächste Joren, a vläicht Joerzéngten, der iwwerhaapt genuch rekrutéiert kréien. Mir brauchen och méi eng staark Vernetzung vun deene Ressource tëscht der formaler an der non-formaler Bildung."

De System géif sech nach ze staark op déi formal Bildung konzentréieren. Wat déi generell Approche bei der Inclusioun ugeet, huet de Claude Meisch ënnerstrach, datt net alles an de Kompetenzzentren zentraliséiert soll ginn, mee een d'Schoule esou ekipéiere wéilt, datt sou vill Coursen wéi méiglech op der Plaz gehale kënne ginn.