D'Meedchen ass tëscht 1,60 an 1,70 Meter grouss, huet brong Hoer an e Piercing an der Nues.

Wéi et verschwonnen ass, hat et eng gro Joggingsbox an e groe Pullover un. All d'Informatioune si fir d'Police vum Museldall zu Gréiwemaacher op der Nummer (+352) 244 70 1000 oder per E-Mail op police.museldall@police.etat.lu.