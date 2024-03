Ënnert anerem gouf en Donneschdeg den Owend géint 21.40 Auer an e Wunnhaus an der rue Ausone zu Zéisseng agebrach.

D'Täter sinn an d'Haus erakomm an hunn e puer Géigestänn matgoe gelooss, iert se fortgelaf sinn.

An der Nuecht op e Freideg gouf an en Eefamilljenhaus an der Rue du Genet zu Wolz gemellt. Hei haten déi Onéierlech sech Zoutrëtt an d'Haus verschaaft, Schief duerchwullt a si mat enger Partie Bijouen fortgelaf.

A béide Fäll goufe Spueren op der Plaz geséchert an Ermëttlungen ageleet. Wéi een sech als Bierger präventiv virun Abréch schützt, fannt fir hei, um offizielle Site vun der Police.