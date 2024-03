E Samschdeg de Mëtteg ass et tëscht Steesel a Bäreldeng zu engem Accident komm.

E Buschauffer hat d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer a war am Gruef un d'Hale komm. Wéi et vun der Police heescht, war den Alkoholtest beim Buschauffer positiv.

Beim Accident gouf keng Persoun blesséiert.

© Andreas Nebeling / RTL

E Samschdeg am Nomëtteg sinn dann nach zwee Cyclisten tëscht Fréiseng an Uespelt net laanschtenee komm. Hei gouf eng Persoun blesséiert. An da mellt de CGDIS nach eng Persoun, déi zu Rëmeleng ugestouss ginn ass. Och hei gouf et ee Blesséierten.