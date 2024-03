Wéi de CGDIS mellt, gouf et e Brand an der Wëlzer Strooss an der Stad, dëst e Sonndeg den Owend géint 23.37 Auer.

Nieft dem SAMU waren zwou Ambulanzen aus der Stad, grad ewéi d'Pompjeeën aus der Stad, vun Hesper, Beetebuerg, Esch an Habscht op d'Plaz geruff ginn. Eng Persoun war bei dësem Brand an engem Appartement blesséiert ginn.