E Sonndeg an an der Nuecht op e Méindeg hunn dräi Chaufferen hir Fürerschäiner mussen ofginn, well si ze déif an d'Glas gekuckt hunn.

Op der A7 war dat e Sonndegnomëtteg deemno en Auto, deen a Schlaangelinne gefuer ass an op der Héicht vu Miersch konnt vun de Beamte gestoppt ginn. E Sonndegowend huet d'Police dunn enger alkoholiséiert Automobilistin de Permis mussen ofhuelen, déi vu Bruch a Richtung Recken ënnerwee war. An der Nuecht op e Méindeg géint 2.20 Auer gouf dann och e Chauffer ugehalen, deen ze séier vu Mäertert a Richtung Gréiwemaacher ënnerwee war. Nieft engem Alkoholtest war hei och en Drogentest positiv ausgefall.