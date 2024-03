Am Kader vun der internationaler Campagne "Truck & Bus", huet d'Police vum 19. bis de 25. Februar primär Camions- a Buschauffere bei Kontrolle viséiert.

Dobäi gouf et insgesamt 27 Protokoller, dorënner 9 well géint Rouzäite verstouss gouf oder et Mängel bei den Tachographe gouf. 10 Chauffere kruten e Protokoll well si d'Transitstreck ouni Erlabnes verlooss hunn a bei 7 Camione war d'Charge net adequat geséchert. An engem Fall hat e Chauffer net déi obligatoresch Eurovignette dobäi.