An der Lescht heefe sech nees d'Nouvellen, vu Persounen, déi vun Autoen ugestouss ginn. Esou och nees e Méindeg den Owend géint 19 Auer um Findel.

"Beim Haff" gouf hei eng Persoun ugestouss. Nieft dem SAMU an der Ambulanz aus der Stad, waren och d'Pompjeeë vu Sandweiler op d'Plaz geruff ginn.

Géint 21.45 Auer ass um CR328 bei Eschweiler Richtung Café Halte en Automobilist mat sengem Gefier an e Bam gerannt. Och hei gouf et ee Blesséierter. D'Rettungsservicer vu Wolz waren am Asaz.