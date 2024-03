Zuele beleeën, datt de Bausecteur zanter méi laang ewell an der Kris ass an dat souwuel am Wunnengs- mee och Büros-Secteur.

Sou goufen zejoert nëmmen eng 1.000 nei Eefamilljenhaiser autoriséiert, dat waren der 400 manner, wéi nach am Vergläichsjoer 2019 schreift de Statec - also eng Baisse vu ronn engem Drëttel. De Bau vun Appartementshaiser goung am Verglach ëm knapp e Véierel zeréck, wat eng 700 Residenzen duerstellt, déi manner gebaut goufen. Der Analys vum Statec no gëtt am meeschten um Territoire vun der Stater Gemeng an dem Kanton Esch gebaut, iwwerdeem d'Bau-Aktivitéit am stäerkste laanscht d'Musel an am Oste vum Land ofgeholl huet. Ee Chiffer nach fir d'persistent Baisse am Bausecteur ze beleeën: 2019 gouf erlaabt, op 2 Millioune Meter-Carré ze bauen - zejoert war et nach eng Surface vun 1,1 Millioune Meter-Carré - deemno e Réckgang vu 44%. Links Liest hei de Rapport vum Statec