D'Mobilisatioun leeft fir d'Wal vun de Membere vun der Chambre de Salariés, déi eng 600.000 Leit vertrëtt an déi Gréisst vun de 5 Beruffschamberen ass.

D'CSL zielt 60 Memberen an 9 Gruppen, wou den OGBL 35 Leit huet, den LCGB 18 Vertrieder an d'ALEBA 4 Leit.

Fir d'Eisebunn ass de fréieren Landesverband, dee lo zum OGBL gehéiert, mat 2 Membere vertrueden an de Syprolux mat engem Vertrieder.

Parallel ginn an Honnerte Betriber d'Personaldelegatiounen nei gewielt.

E wichtegen Ament deemno fir d'Gewerkschaften, déi sech entspriechend opgestallt hunn:

Beim OGBL huet een eegene Wierder no deen eegene Rekord geschloen a presentéiert eng 6.120 Kandidaten an 830 Betriber. Dat sinn eng 1.000 OGBL-Leit méi wéi nach 2019.

Och beim LCGB si se zefridden, datt ronn 4.300 sech an 540 Betriber de Walen stellen, sou e Resultat hätt et nach net an der Gewerkschaftsgeschicht ginn, heescht et. Dëst wieren nämlech 83 Betriber méi wéi 2019, mat neie Firmen an de Secteuren Transport, Botz an dem Bau.