"10.000 Kilometer fléien d'Villercher a 6 Wochen"
D'Schlammwiss ass eng Réserve naturelle, déi der Organisatioun natur&ëmwelt gehéiert. Mat 100 Hektar ass et och dat gréisste Schilfgebitt am Land.
Am Naturreservat Schlammwiss ass dat ganzt Joer iwwer eng lass. Op dëser Plaz ginn d'Villercher beréngt. Dëst geschitt all Dag tëscht dem 15. Mäerz an dem 15. November. Duerno all Samschdeg. Et ass eng Ekipp vu natur&ëmwelt, déi sech dorëmmer këmmert. Reegelméisseg ginn hei och Visites guidés a Visites pédagogigues organiséiert. Dëst Joer waren et eng 80 Stéck.
D'Schlammwiss ass och eng Plaz, déi ganz vill Villercher upeilen, wa si am Hierscht um Wee an déi waarm Länner sinn. Dat selwecht geschitt am Fréijoer um Retour. Et iwwerwanteren och vill Villercher hei op dëser Plaz.
Déi Responsabel vun natur&ëmwelt maachen hei och e Monitoring vun de Villercher. D'Schlammwiss ass och dat gréisste Schilfgebitt zu Lëtzebuerg.