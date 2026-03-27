Nodeems de Moien de Regierungsrot beieneen war, mécht d’Regierung elo eng Deklaratioun. Den Aarbechtsminister Spautz an de Wirtschaftsminister Delles trieden um 13.15 Auer virun d’Press. Ausser der Auerzäit, wou d’Pressekonferenz ass a wéi eng Ministeren dobäi sinn, steet näischt an der Invitatioun, déi extrem kuerzfristeg un d’Press geschéckt gouf.
Et kann een dervun ausgoen, dass d’Regierung awer eng Decisioun a Punkto Mindestloun getraff huet.
Pénktlech fir de Regierungsrot vun de Moien loung dem Premier Frieden a senge Ministeren och e weidert Schreiwes vir, an deem d’Syndikater d’Regierung iwwert de Mindestloun interpelléieren an ënnersträichen, datt de soziale Klima sech weider duerch déi läscht Deeg verschlechtert hätt. Dee Courrier läit RTL vir.
OGBL an LCGB fuerderen an deem Bréif, dass mam strukturellen Unhiewe vum Mindestloun dem Phenomeen vun de woorking poor entgéintgewierkt gëtt an datt d’Leit, déi schaffe ginn, och kënnen anstänneg vun hirem Loun liewen.
Beim d’Patronat war Ufanks der Woch kloer ginn, dass eng Hausse vum Mindestloun aktuell absolut keng Optioun ass.