Tom Haas (STATEC)"Mir sinn an enger Zäit, wou alles onsécher ass"

Et wier aktuell schwéier eng Previsioun ze maachen.
Mir sinn an enger Zäit wou alles ganz onsécher ass a wou et schwéier ass eng Previsioun ze maachen. Dat sot den Direkter vum Statec en Dënschdeg de Moie fir d'Presentatioun vun der neister Note de conjoncture, déi pénktlech fir d'Tripartite um Dënschdeg de Mëtteg, elo komplett ofgeschloss ass. Un der wirtschaftlecher Situatioun hätt sech an de leschte Wochen net vill geännert. Mee déi neist Berechnunge géinge weisen, dass de Konflikt am Iran an virop de Blockage vun der Strooss vun Hormus Auswierkungen op d'Ekonomie an och op d'Staatsfinanzen huet. Wéi staark dës Konsequenze ginn, hänkt dovun of, wéi laang de Konflikt unhält an ob d'Energiepräisser staark klammen.

Fir de Moment wieren d'Marchéen nach relativ optimistesch an déi schlëmmst Zenarie mat explodéierende Präisser an enger méiglecher Rezessioun sinn nach net agetrueden. Wat den Index ugeet, ass no der Tranche déi op den 1. Juni gefall ass, nach alles op. Déi nächst Tranche kéint schonn dëst Joer oder eréischt an engem Joer fälleg ginn, jee no Entwécklung vun de Präisser.

D'Staatsfinanze kéinte sech verschlechteren, well d'Recetten duerch déi schwaach wirtschaftlech Entwécklung vun de leschte Jore falen. Um Aarbechtsmarché sinn d'Zuelen aktuell nach net alarméierend, mee et gëtt Suergen iwwer méiglech negativ Effekter an de kommende Wochen a Méint.

