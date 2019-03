Le saviez-vous? On cultive déjà du cannabis au Luxembourg! Mais pas celui qui fait rire. L'autre. Celui dont la présence est devenue tristement rare...

Du cannabis à perte de vue, en pleine campagne : dans le nord du Luxembourg, il arrive que certains promeneurs fassent une halte pour se frotter les yeux, stupéfaits. Ce n’est pourtant pas une hallucination. Ces grandes tiges, ces feuilles allongées et dentelées… Il s’agit bien de cannabis, cultivé sur plusieurs hectares.

Mais ceux qui s’empressent de fumer l’objet du délire ou de composer le numéro de la police sont vite déçus : il s’agit de Cannabis Sativa Sativa. Plus communément appelé chanvre agricole. En clair, oubliez-le pour la fumette, il est si pauvre en THC (Tétrahydrocannabinol) qu’il faudrait brûler le champ entier pour espérer ressentir les mêmes effets qu’avec son cousin Cannabis Sativa Indica.

Et quel gâchis ce serait! Car ce petit lopin de terre, situé non loin de Kalborn, est un peu la vallée perdue du Luxembourg : y subsiste, grâce à un cultivateur obstiné, le vestige d’un dinosaure botanique pratiquement disparue dans notre pays.

Depuis près de 10 000 ans, on cultive cette plante miracle pour ses innombrables vertus. Pratiques, d’abord : vêtements, cordes, toile, meubles, papiers, engrais… C’est le matériau à tout faire ! C’est aussi une plante comestible : ses graines sont riches en Omega 3 et 6 et en protéines. Ce n’est pas pour rien que jusque dans les années 30, la plupart des paysans européens en cultivait un petit lopin, afin de s’assurer un complément alimentaire en période de disette. Au Luxembourg, certains "anciens" s’en souviennent certainement!

Tout comme ils doivent se souvenir de sa résistance et son rendement. Le chanvre n’a en effet besoin d’aucun pesticide pour pousser et ne connaît pas d’ennemi biologiques sérieux. On peut produire près de 2500 kg de chanvre par hectare, ce qui surpasse n’importe quelle autre plante à fibre. Et on pourrait énumérer encore longtemps la liste de ses super-pouvoirs…

Alors pourquoi avoir abandonné cette plante exceptionnelle? La raison remonte au début du XXe siècle, lorsque les Etats-Unis ont entamé une campagne planétaire de prohibition du chanvre. Il s’agissait de protéger leur industrie grandissante du nylon, du papier et du coton. Pour cela, il a suffi de surfer sur la confusion entre le chanvre agricole et son cousin narcotique pour enfumer les esprits… pendant des décennies!

Heureusement, ce grand enfumage se dissipe et le chanvre agricole connaît un regain d’intérêt depuis quelques années.

Mais au Luxembourg, force est de constater qu’aussi bien les agriculteurs, politiques ou consommateurs ne se soucient guère de ce sujet, trop passionnés par cette petite bombe (ou pétard mouillé?) qu’est la légalisation du cannabis récréatif.

C’est bien dommage. Alors que le Luxembourg se cherche de nouveaux débouchés, si possible plus durables, il aurait tout intérêt à faire chanvre à part !