L'hommage n'empêche pas l'humour et Gabriel Boisante fait un détour géométrique pour rendre hommage au Grand-Duc Jean.

"La terre est plate, sinon comment expliquer que l’on ne voit pas la ligne d’horizon du haut d’un avion? Et pourquoi ils ne passent jamais au-dessus du pôle nord, les avions?" Face à de tels arguments, implacables, deux options s’offrent à nous. (Hormis celle bien sûr de se demander pourquoi les "flat earthers" convaincus ont cette obsession pour les engins motorisés.)

Soit se rappeler à nos cours de géométrie, et enfin trouver une utilité à l’application du théorème de Pythagore, qui dit en substance que la somme des carrés des deux côtés est supérieur au QI de ceux qui pensent que la terre est un disque géant.

Soit s'interroger sur le fait que pour notre société toute théorie semble pouvoir être soutenue et validée par l’évocation d’un simple exemple. Que celui-ci soit vérifiable, quantifiable, démontrable ou lamentable, oui l’exemple fait la règle, l’exemple est devenu une preuve irréfutable. Inutile de tenter l’emploi du contre-exemple, de la contradiction, du débat.

Non l’exemple si tant est qu'il a eu l’avantage du timing devient preuve donc règle et annihile le contre-exemple, pulvérise la contradiction. Quand ce qui est dit est plus important que ce qui est fait, que ce qui est crié a plus de poids que ce qui est murmuré, il devient urgent de s’interroger sur notre rapport au mot exemple.

Car cette maxime aussi inoffensive puisse-t elle-paraître, donne de la voix et du poids à tous les haineux, les incultes, les insatisfaits, à tous ceux qui nous séparent. Alors si "la preuve par l’exemple", par commutativité l’inverse peut être vrai: "L’exemple par la preuve". L’exemple au sens de modèle de référence en prouvant sa vertu et sa qualité par ses actes.

Une exemplarité incarnée par celui ou celle qui nous guiderait tel un chef de cordée vers notre destin, qui nous accompagnerait d’un regard bienveillant. Celui ou celle qui défendrait son pays sans hésiter, un pays quitté sous l’occupation et libéré au côté des troupes alliés. Celui ou celle qui aura fondé et aimé une famille. Celui ou celle qui aura été le modèle d’une nation entière pendant près d’un demi-siècle de construction européenne.

Celui dont Georges Pompidou le président français disait: "Si l’Europe avait à choisir un président héréditaire, ce serait assurément le grand-duc de Luxembourg!" Le Grand-Duc Jean cette semaine nous a quitté à 98 ans après une longue et riche vie, il aura été un exemple.