Den ëmstriddenen US-amerikanesche Komiker Dave Chappelle ass um Dënschdegowend wärend senger Show vun engem Mann ugegraff ginn.

Dat Ganzt ass am Kader vum "Netflix is a joke"-Festival zu Los Angeles geschitt, wou den 48 Joer ale Comedian säi Programm gespillt huet.

Wéi een op Videoen an den Onlinenetzwierker ka gesinn, ass een Zuschauer op d'Bün geklommen an huet den Chappelle zu Buedem gerappt. Duerno soll de Mann hannert d'Bün gelaf sinn, wou en da vun de Sécherheetsleit iwwerwältegt gouf. Schlussendlech misst den Ugräifer an d'Klinik bruecht ginn. Den Dave Chappelle gouf net blesséiert.

Vun der Police heescht et, den Ugräifer hätt eng Replik vun enger Waff dobäi gehat, aus där ee Messer konnt ausgeklappt ginn. Ob de Mann dës effektiv wollt asetzen, ass onkloer.

Den Dave Chappelle ass am Joer 2021 mat sengem Programm "The Closer" massiv an d'Kritik geroden, nodeems e sech an dësem iwwer Transpersoune lëschteg gemaach huet. Verschidde Vertrieder vun der LGBTQ-Communautéit geheien him Transphobie vir.