Eng gutt gemengte Campagne vum kroatesche Séissegkeeten-Hiersteller "Kraš" ass no hanne lassgaangen.

De Séissegkeete-Gigant, deen zanter mëttlerweil 72 Joer existéiert, ass virun allem fir säi Schockela a seng Kichelcher bekannt. Besonnesch säi Kichelchers-Produit "Domaćica", wat op Lëtzebuergesch "Hausfra" bedeit, erfreet sech am Westbalkan grousser Beléiftheet.

Fir dësen huet "Kraš" sech eng besonnesch Campagne iwwerluecht, bei där d'Beschrëftunge vun de Verpakungen nieft der "Hausfra" jeeweils ëm nach eng weider Professioun erweidert goufen. Sou fënnt een an de Supermarchés-Regaler net just d'Hausfra, mä och eng "Hausfra a Juristin", "Hausfra an Infirmière" oder och eng "Hausfra a Kënschtlerin".

Zil vun der Campagne soll gewiescht sinn, drun ze erënneren, dass Fraen nieft hirem berufflechen Alldag meeschtens och doheem den Haushalt eleng geréiere mussen. Et wollt een, sou heescht et an engem Communiqué vu Kraš, eng méi villsäiteg Deelung vun den Tâchen am Haushalt promovéieren.

Dëst gouf allerdéngs net vu jidderengem sou opgeholl. Vill Feministinnen halen d'Campagne fir beleidegend. Si géing kontraproduktiv sinn a suggeréieren, dass Fraen hir Plaz an éischter Linn am Haushalt läit.

Eng vun de bekanntste Feministinnen aus Kroatien, d'Sanja Sarnavka, huet zum Boykott vun der Mark opgeruff a betount, dass "d'Verbreede vu Stereotyppen a Sexismus dat Schlëmmst ass, wat an der Publicitéit geschéie kann".

Fir d'Schauspillerin Jelena Veljaca ass d'Campagne näischt méi wéi "eng nei Well u Misogynie".

Mä net jidderee kann d'Opreegung novollzéien. Sou heescht et an engem Facebook-Kommentar zum Beispill: "Net all Fra ass parallel zu hirer Aarbecht eng Hausfra an ausserdeem ass et keng Schan, fir Hausfra ze sinn!".