E Méindeg huet een 51 Joer ale Mann zu Leipzig randaléiert. Bei engem Alkoholtest goufen iwwer 5 Promill beim Randaléierer festgestallt.

E gouf uschléissend an ee Spidol ageliwwert. Schonn am Virfeld ass de Mann an engem Zuch opgefall, well hie keen Zuchticket dobäi hat an ee Mataarbechter beleidegt huet. Duerno soll hien op der Leipziger Gare Béierfläschen a Richtung vun Taxie geheit hunn, déi op Passagéier gewaart hunn.

Blesséierter oder Schied un de Gefierer goufen et dobäi keng. Bei der Kontroll hunn d'Polizisten och festgestallt, dass de Mann eng Matraque dobäi hat. De Beschëllegte krut dunn eng Plainte wéinst geféierlecher Kierperverletzung, Beleidegung, Erschläiche vu Leeschtungen an illegalem Waffebesëtz.