Op der Gare zu Koblenz war de Mann mat enge Poussette vu Beamte gesi ginn, wéi hien um Quai 8 ënnerwee war.

Hei hat de Mann d'Poussette mam Kand dran och stoe gelooss, ouni datt een drop opgepasst huet. Zeien hate schonn an engem Zuch op Koblenz matkritt, wéi de Mann säi Puppelchen eleng gelooss huet, fir Alkohol ze drénken.

D'Beamte vun der Bundespolizei hunn den 23 Joer ale Mann dunn um Quai ugeschwat a gefrot, wiem säi Kand dëst wier. De Mann war esou alkoholiséiert, datt hie keng kloer Äntwert konnt ginn an hie gouf vis-à-vis vun de Polizisten ëmmer méi aggressiv, esou datt hien huet missten immobiliséiert ginn. Dono huet hie awer fräiwëlleg en Alkoholtest gemaach, deen 1,6 Promill ugewisen huet.

An där Zäit war eng zweet Patrull geruff ginn, déi sech ëm d'Kand gekëmmert huet bis d'Mamm, déi och kontaktéiert gouf, op der Plaz agetraff ass. Géint den "verantwortungslosen a berodungsresistente Papp", wéi et am däitsche Policebulletin heest, ginn Ermëttlungen ageleet.