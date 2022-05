Zu Koblenz huet en Donneschdeg een 61 Joer ale Rollstullfuerer Leit ugepöbelt an och attackéiert. D'Bee-Stäip vum Rollstull huet hien als Waff benotzt.

Géint 16 Auer ass d'Koblenzer Police en Donneschdeg op e Parking geruff ginn, well do een 61 Joer ale Mann am Rollstull randaléiert huet. Hie soll fir d'Éischt zwee Passanten ugepöbelt hunn, ier en d'Bee-Stäip vum Rollstull ofmontéiert an d'Leit mat dëser geschloen huet. Och huet hie mat der Bee-Stäip op geparkten Autoen ageschloen, woubäi Schied entstane sinn. Vun den 2 Attackéierte gouf kee verwonnt.

Wat de Mann zu dëser Dot gedriwwen huet, ass bis ewell onkloer. Hie muss sech lo wéinst Saachbeschiedegung a versichter, geféierlecher Kierperverletzung veräntwerten.