Ee Klick a scho war si do: D'Toppmodel Kate Moss huet e Mëttwoch an enger Videokonferenz viru Geriicht ausgesot.

An den 90er Jore war d'Model mam Schauspiller Johnny Depp liéiert, deen den Ament an engem Prozess géint seng Ex-Fra Amber Heard virgeet.

De Star vu "Fluch der Karibik" geheit der 36 Joer aler Schauspillerin vir, säi Ruff duerch ee Meenungsartikel futti gemaach ze hunn. Dofir fuerdert hie 50 Milliounen Dollar Schuedenersatz. D'Amber Heard hat an hirem Artikel iwwer hir Erfarunge mat Gewalt am Stot geschriwwen, ouni den Johnny Depp dobäi awer beim Numm ze nennen.

D'Amber Heard behaapt, den Johnny Depp, mat deem si vun 2015 bis 2017 bestuet war, wier wärend der Bezéiung ëmmer nees gewalttäteg hir géigeniwwer gewiescht. De Schauspiller behaapt dogéint, d'Gewalt wier vu senger Ex-Fra ausgaangen.

D'Amber Heard hat am Laf vum Prozess iwwer ee Virfall geschwat, bei deem den Johnny Depp seng Exfrëndin Kate Moss anscheinend d'Trapen erofgeheit hätt. Dës Ausso huet et dem Depp sengen Affekote méiglech gemaach, Toppmodel viru Geriicht aussoen ze loossen.

D'Kate Moss huet e Mëttwoch ënner Eed gesot, hire berüümten Ex-Frënd hätt si entgéint verschiddene Gerüchter ni eng Trap erofgeheit oder wier sos gewalttäteg hir géigeniwwer ginn: "Hien huet mech ni geschubst, mat Féiss getrëppelt, oder iergendwellech Trapen erofgeheit." D'Model war eegenen Aussoen no tëscht 1994 an 1998 mam Johnny Depp zesummen.

D'Gesicht, déi d'Kate Moss viru Geriicht erzielt huet, huet ganz anescht geklongen: An enger Vakanz zu Jamaika wier d'Model déi naass Trapen erofgefall. "Ech hu gejaut, well ech net wosst wat géif geschéien a well ech Péng hat", esou déi 48 Joer al Brittin. Den Johnny Depp wier hir doropshin zu Hëllef gerannt, hätt si op d'Zëmmer gedroen an en Dokter geruff.

E Freideg sollen am Prozess d'Schlussplädoyere gehale ginn. Duerno entscheet de Jury iwwert en Urteel.