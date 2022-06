"Turkey" ass net just den englesche Begrëff fir d'Tierkei, oder besser gesot war, mä och nach fir dat englescht Wuert Schnuddelhong.

Zanter der Grënnung vun der UN am Joer 1945 heescht d'Tierkei op Englesch Turkey a mat där Dubelbedeitung hat de President Erdogan es ee fir allemol genuch. E Mëttwoch hat hien dowéinst zesumme mam Ausseminister Mevlüt Çavuşoğl eng Demande gemaach, fir den Numm geännert ze kréien.

D'UNO huet de Changement accordéiert: D'Land heescht vun elo un a sämtleche Sproochen Turkiye. An dës Versioun géif d'Kultur, d'Zivilisatioun an d'Wäerter vun der tierkescher Natioun am beschten ausdrécken, sou d'Argument vum Erdogan. Verwiesslung mam "gefligelten Namensvetter" ausgeschloss a wien et nach méi genee wëll wëssen, déi al Versioun heescht ëmgangssproochlech och Flopp oder Idiot.

Den neien Numm soll awer net just de Problem vum Schnuddelhong-Wuertspill léisen, et soll och de Maartwäert vum Land steigeren. Iwwregens schreiwen tierkesch Firme schonn zanter Enn lescht Joer "Made in Turkiye" op hir Exportproduiten. Mä ganz éierlech, wie wier bei "Made in Turkey" schonn op eng aner Iddi komm, wéi dass et sech ëm d'Ursprongsland handelt an net eppes anescht...