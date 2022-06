Jonker wënsche sech op Klassenausflich gären emol e bëssen Action. Op e gréissere Rettungsasaz an de Bierger hätten awer wuel déi meescht gäre verzicht...

99 Jugendlecher am Alter vun 12 bis 14 Joer an aacht Enseignanten aus dem Raum Ludwigshafen waren en Dënschdeg an Éisträich am Kleinwalsertal ënnerwee. Si hate sech fir e Wanderwee entscheet, dee fälschlecherweis am Internet als "klassesch Feierowendronn" bezeechent gouf. Tatsächlech ass de schmuelen "Heuberggrat" e Wee, deen Erfarung an den Alpen, Trëttsécherheet a Schwindel-Fräiheet erfuerdert, heescht et vun der Police Vorarlberg. De Buedem wier iwwerdeems naass a glat gewiescht.

Wéi sech en Deel vum Grupp entscheet hat ëmzedréien, sinn zwee Schüler ausgerutscht a goufe blesséiert. Verschidde Jugendlecher sinn doropshin a Panik geroden. Fir Schlëmmeres ze verhënneren, huet ee vun de Proffen den Noutruff gewielt.

Déi 107 Aventuriere goufen du per Helikopter gerett. Nieft den zwee liicht blesséierte Schüler waren der vill vun hinne midd, ënnerkillt an emotional opgewullt.

Ëmmer méi heefeg géingen esou "verantwortungslos" Posts am Internet zu liewensgeféierleche Situatioune féieren, kritiséiert de Buergermeeschter vu Mittelberg. Dem Andi Haid no wier dës Route net méi als offizielle Wanderwee ausgeschëldert, well et an der Vergaangenheet op där Streck scho Problemer ginn hätt.