Déi eng verbréngen hir Mëttespaus an engem Restaurant, déi aner an engem Park. E 27 Joer ale Mann hat sech zu Hamburg fir d'Schinnen entscheet.

Duerch séiert Reagéiere vun engem Zuchchauffer konnt Schlëmmeres verhënnert ginn. E 37 Joer ale Mann souz, wéi et vun der Bundespolizei heescht, op de Schinnen a soll do zu Mëtteg giess hunn. De Chauffer vun der Maschinn konnt nach rechtzäiteg d'Brems zéien an huet esou en Accident verhënnert. Op der Streck tëscht der Haaptgare an Hamburg-Dammtor gouf de Mann vun der Police ermëttelt. Hie wier sech "offensichtlech" net bewosst gewiescht, dass säi Verhale geféierlech war, sou d'Police. Doropshin huet hie misse mat op de Policebüro, gouf awer nees entlooss. Géint hie gëtt wéinst geféierlechem Agrëff an de Bunnverkéier ermëttelt.

De Virfall huet zu Perturbatiounen am Trafic geféiert. Op der betraffener Streck ass wärend enger gewësser Zäit keen Zuch méi gefuer an och den "Fernverkehr" gouf gestoppt.