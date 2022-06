Se si kleng a falen dacks guer net op, an awer kënne se dem Mënsch geféierlech ginn: Zecke kënne bei engem Bëss d'Krankheet Borrelios iwwerdroen.

Weltwäit ass scho ronn all 7. mat der Krankheet Borrelios infizéiert ginn (14,5 Prozent), wéi et an enger neier Etüden heescht, déi an dem Magasinn "BMJ Global Health" publizéiert ginn ass. A Mëtteleuropa ass den Infektiounstaux am héchsten: hei hu ronn 20 Prozent vun de Leit - ronn all 5. - Antikierper géint d'Krankheet am Blutt, déi vun Zecken iwwerdroe gëtt.

D'Borrelios gëtt duerch Bakterien ausgeléist a léisst sech dacks relativ gutt un engem Kreesfërmegen Ausschlag ronderëm de Bëss erkennen, deen an de Deeg a Wochen no enger Infektioun optrëtt. Betraffener kréien dacks awer och Symptomer wéi bei enger Gripp: Péng an de Glidder, Kappwéi an Iwwelzegkeet. A seelene Fäll kann eng Infektioun zum Doud féieren. Dacks huet d'Borrelios awer och Laangzäitwierkunge wéi zum Beispill extrem Middegkeet a Lämungen.

Déi nei Etüde baséiert op Donnéeë vun der Auswäertung vu ronn 4.000 Etüde mat insgesamt engen 160.000 Participanten. No Mëtteleuropa kënnt Borrelios am heefegsten an Ostasië vir (15,9 Prozent), a Westeuropa mat 13,5 Prozent an an Osteuropa mat 10,4 Prozent. D'Karibik ass déi Plaz, wou déi Bakteriell Infektioun mat just 2 Prozent am seelensten optrëtt - dës Zuel kéint awer och duerch wéineger Tester an dëser Regioun verzerrt sinn.

Am heefegste betraff si Leit déi sech vill Dobaussen ophalen oder am enke Kontakt mat Déiere stinn, wéi zum Beispill Baueren. Mat den ëmmer méi waarmen Temperaturen huet sech d'Zuel vun de Borreliosinfektiounen an de leschten 12 Joer iwwerdeems verduebelt.