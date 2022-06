Well de Mound der Äerd aktuell besonnesch no ass, ass e méi grouss ze gesinn an e liicht och besonnesch hell.

An Nuechte mat Supermound kann de Mound bis zu 30% méi hell liichte, well méi Sonneliicht op d'Äerd kënnt, wat vum Mound reflektéiert gëtt. Dobäi kënnt, dass de Mound bis zu 14% méi grouss wierkt. De Mound ass an der Nuecht op e Mëttwoch um 3 Auer "just" 357.400 Kilometer vun der Äerd ewech, wat ongeféier 30.000 Kilometer méi no ass wéi soss. Seng Vollmoundphas erreecht de Mound awer schonn de 14. Juni um 13.51 Auer. Deemno gëtt et schwéier en a senger voller Pracht ze gesinn. Den nächste Supermound ass den 13. Juli dëst Joer.