An ëffentleche Piscinnen ass et an Zukunft verbueden, e sougenannte Burkini unzedoen, also e Maillot, deen de ganze Kierper an d'Hoer um Kapp bedeckt.

Dat huet de Conseil d'Etat als iewescht Instanz en Dënschdeg decidéiert. Geklot hat déi regional Administratioun géint déi vun der lokaler Gemeng vu Grenoble. Hei war nämlech decidéiert ginn, de Fraen an ëffentleche Schwämmen z'erlaben, e Burkini unzedoen. Ma doru gouf sech gestéiert, well dat e reliéist Symbol am ëffentleche Raum wier.