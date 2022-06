Eng Bakteerie, déi ee mam bloussen A erkennt, gouf am franséischen Iwwerséigebitt an der Karibik fonnt.

Mat enger Gréisst vu bis zu zwee Zentimeter ass "Thiomargarita magnifica" 5.000 Mol méi grouss wéi duerchschnëttlech Bakteerien. Donieft wier seng Struktur och méi komplex, steet an der Studie ze liesen, déi en Donneschdeg an der Fachzäitschrëft "Science" publizéiert gouf. Dës Bakteerie hätt d'Form vun enger Wimper a géing d'Erkenntnisser vun der Mikrobiologie komplett op d'Kopp geheien, erkläert de Biologie-Professer Olivier Gros der Noriichtenagence AFP.

Dës Bakteerie léisst sech "mam bloussen A" erkennen an esouguer "mat enger Pincette gräifen". Eng éischte Kéier hat de Fuerscher d'Spezies 2009 am franséischen Iwwerséigebitt an der Karibik entdeckt. "Als éischt duecht ech, et wier eppes anescht, awer keng Bakteerie. Well eppes, wat zwee Zentimeter grouss ass, ka keng Bakteerie sinn", sou de Gros. Mat Hëllef vun enger Elektronemikroskopie huet sech erausgestallt, dass et sech ëm e bakteriellen Organismus handelt.

En éischte Versuch, dës Decouverte an enger wëssenschaftlecher Zäitschrëft ze verëffentlechen, hat net geklappt, well iwwerzeegend Bildmaterial gefeelt huet. Eréischt engem jonke Fuerscher vun der Universitéit Kalifornien ass et gelongen, mat finanzieller Ënnerstëtzung an 3D-Mirkroskoper e Bild ze maachen.