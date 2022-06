Aktuell ass d'Samantha Cristoforetti als ESA-Astronautin mat der Missioun Minerva am Weltall ënnerwee an ëmkreest eis Äerd.

D'Samantha Cristoforetti ass Astronautin, ausgebilte Kampfpilotin an huet en Diplom am Maschinnebau vun der TU München. Zanter 2009 gëtt déi haut 45 Joer al Fra als Astronautin forméiert an hat scho Missiounen ausserhalb vun der Äerd. Si huet de Rekord ënnert den europäesche Fraen, fir de längsten Openthalt um Stéck am Weltraum (199 Deeg a 16 Stonnen). Zanter Abrëll 2022 ass si nees am Weltall, datt am Kader vun der Missioun Minerva.

An duerch dës Missioun konnt si och dësen Tweet formuléieren, eng Foto vun der Raumstatioun a Richtung Äerd mam Lëtzebuerger Fändel dobäi. An deem Tweet wënscht d'ESA-Astronautin alle Lëtzebuerger a Lëtzebuergerinnen all Guddes fir Nationalfeierdag.