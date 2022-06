Dës Substanz huet fir en Asaz vu Police a Pompjeeë gesuergt. 15 Leit hu misste behandelt ginn, well hinne schlecht war a si schlecht Loft kruten.

E Samschdeg géint 15 Auer huet e Supermarché zu Saarbrécken missten evakuéiert ginn, nodeem d'Clienten an d'Personal eng Substanz, déi guer net gutt geroch huet, festgestallt hunn. Verschidde vun de Persounen, déi am Geschäft waren, hunn dono geklot, datt et hinne schlecht wier oder datt si schlecht Loft kruten.

Wärend sech de Rettungsdéngscht ëm d'Leit gekëmmert huet, huet d'Police de Supermarché ofgespaart an d'Substanz gouf vu Spezialisten aus dem Gebai bruecht. 15 Persounen hu missten op der Plaz behandelt ginn, wéi vill der an d'Spidol koumen, gouf net kommunizéiert, esou d'Saarbrécker Zeitung.

D'Police wollt bis ewell net matdeelen, ëm wat fir eng Substanz et sech handelt oder wie méiglecherweis hannert dëser Dot steet. Vun de Pompjeeën dogéint heescht et, datt et sech ëm "Bottersaier", déi an der Natur virkënnt an ë.a. dofir suergt, datt Erbrachent a Botter, déi net méi gutt ass, dee penetrante Geroch hunn, kéint handelen. D'Gaser vun der Bottersaier kënnen dozou féieren, datt et engem schlecht gëtt, datt een d'Ae wéi oder schlecht Loft kritt. Héichgëfteg ass dës awer net.

D'Geschäft huet misste bis ronn 17 Auer gespaart ginn.