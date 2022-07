An Däitschland gouf et am Joer 2021 knapps 100.000 méi Blëtzschléi wéi dat Joer virdrun. Dëst wier eng Hausse vun 23%, heescht et vun der Siemens AG.

Insgesamt soll de Blëtz am Joer 2021 ronn 491.000 mol an Däitschland ageschloe sinn. Am meeschte betraff, war deemno de Landkrees Starnberg an Oberbayern, wou et 7,6 Blëtzschléi pro Quadratkilometer gouf.

D'Siemens AG registréiert mat 160 Moossstatiounen Blëtzschléi a ganz Europa. An der Moyenne goufen 1,4 Schléi pro Quadratkilometer erfaasst. D'Joer virdrun waren et 1,1. Am europäesche Ranking steet Bosnien-Herzegowina un der Spëtzt mat véiermol souvill Aschléi wéi an Däitschland.