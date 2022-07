1948 gouf op enger Plage an Australien d'Läich vun engem Mann fonnt. Spekulatioun ëm d'Identitéit vum Onbekannten huet net laang op sech waarde gelooss.

Et war den 1. Dezember 1948, wou um Somerton Beach am Süde vun Australien d'Läich vun engem Mann fonnt gouf. Den Doudegen hat eng Krawatt an e Kostüm un, aus deem d'Etiketten erausgeschnidde gi waren. Och un de Kleeder a sengem Aktekoffer hunn d'Etikette gefeelt.

Esou souz de Mann, dee wuel tëscht 40 a 50 Joer al war, mat enger hallef gefëmmter Zigarett widder eng Mauer gestäipt. Forensiker sinn dervun ausgaangen, datt hie vergëft gi war.

Dat eleng huet de Fall awer nach net mysteriéis gemaach. A senger Hand hat den Doudegen een ofgerappte Stéck Pabeier, op deem op Farsi stoung "Tamam Shud". Iwwersat heescht dat esou vill wéi "Et ass fäerdeg". A sengem Aktekoffer hat hie weider kleng Schrëftstécker, déi codéiert gewiescht schéngen.

E Portmonni oder iergendwellech identifizéierend Dokumenter hat hie keng bei sech, dofir awer Bus an Zuchticketen.

Natierlech sinn d'Spekulatioune séier lassgaangen - am beléiftste war d'Gerücht, den onbekannte Mann kéint ee russesche Geheimagent gewiescht sinn. 1949 gouf hien um Kierfecht zu Adelaide begruewen. Op sengem Graf stoungen d'Wieder: "Hei läit den onbekannte Mann, deen um Somerton Beach fonnt gouf."

Identitéit warscheinlech gekläert

Elo schéngt ee Professer un der University of Adelaide de Fall no 70 Joer geknackt ze hunn. Mat de klengen Hoer vum Onbekannte sengem Gesiicht, déi deemools am Mann senger Doudemask hänke bliwwe waren, konnt hien d'DNA vum sougenannten "Somerton Man" analyséieren. Aus där Informatioun huet de Professer Derek Abbott dunn ee Stammbam gemaach, bis aus 4.000 méiglechen Nimm just nach ee Recht blouf: Carl Webb.

De Carl Webb war allerdéngs kee Geheimagent, mee een Elektroingenieur vu Melbourne. Do gouf hien 1905 als jéngste vu sechs Geschwëster gebuer. Wéi de Professer Abbott der Chaîne ABC an engem Interview sot, geet hien dervun aus, datt de Carl Webb senger Fra nogereest war, déi no der Trennung a Südaustralie geplënnert war.

Déi genee Ëmstänn vum Mann sengem mysteriéisen Doud sinn iwwerdeems awer nach ëmmer net gekläert. D'lescht Joer huet d'Police déi stierflech Iwwerreschter vum Mann exhuméiert, an der Hoffnung de Fall awer nach ofschléissen ze kënnen.