D'Famill vum fréiere Chef vun der Terrororganisatioun Al Kaida soll Medien no virun e puer Joer eng Spend vun enger Millioun Pond gemaach hunn.

Dës goung un eng Organisatioun vum brittesche Prënz Charles. De Krounprënz hat 2013 den Hallefbrudder vum Terrorleader, de Bakr bin Laden, zu London getraff a Sue fir de Prince of Wales Charitable Fund ugeholl, obwuel seng Beroder him dëst ofgeroden hunn, esou d'Sunday Times.

A Saudiarabien huet d'Famill vum Bakr bin Laden vill Afloss, dat als grouss Entrepreneuren. De Medien no huet d'Famill bin Laden an dëser Situatioun näischt falsch gemaach, allerdéngs géif géint eng aner Organisatioun vum Prince of Whales ermëttelt ginn.

De fréiere Chef vun der Stëftung Prince's Foundation Michael Fawcett wier am November no enger interner Ermëttlung zeréckgetrueden. Hie gëtt verdächtegt, datt hie géint gréisser Geldspenden sech dofir agesat huet, datt de saudesche Geschäftsmann Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz eng kinneklech Éierung oder esouguer déi brittesch Staatsbiergerschaft géif kréien. De Fawcett gëllt als laangjärege Vertraute vum Prënz Charles.