Vill Steierexperten a Medie rätselen iwwert d'Beweeggrënn, wisou den Ex-President d'Ivana Trump zu Bedminster begruewe gelooss huet.

D'Graf vum Ivana Trump ass net op engem Kierfecht oder an engem Bësch, mä op enger Plaz, wou sech de fréieren US-President gären ophält. Op engem Golfterrain. Fir genee ze sinn: an der Géigend vum Golfclub zu Bedminster am US-Bundessstaat New Jersey. En éischter ongewéinleche Choix fir eng Plaz, wou eng Persoun hir lescht Rou fanne soll. Wisou d'Ivana Trump do bäigesat gouf? Doriwwer spekuléieren den Ament vill Steierexperten a Medien an den USA.

Eng Erklärung kéinte steierlech Virdeeler sinn, sou d'Brooke Harrington, Professorin fir Soziologie, déi am Dartmouth College zu New Hampshire schafft. Am Bundesstaat New Jersey si Kierfechter vun enger Partie Steieren entbonnen, dorënner zum Beispill Ierfschaftssteier, Akommessteier, Grondsteier, TVA oder Verméigenssteier.

As a tax researcher, I was skeptical of rumors Trump buried his ex-wife in that sad little plot of dirt on his Bedminster, NJ golf course just for tax breaks.



So I checked the NJ tax code & folks...it's a trifecta of tax avoidance. Property, income & sales tax, all eliminated. pic.twitter.com/VDZBlDyuhQ — Brooke Harrington (@EBHarrington) July 31, 2022

Duerch dem Ivana Trump hiert Graf kéint de Golfclub als Kierfecht-Gesellschaft ugesi ginn an den Ex-President vun enger Partie steierleche Virdeeler profitéieren. Ob dat de Grond war, fir d'Ex-Fra vum Donald Trump an der Géigend vum éischte Golf-Lach bäizesetzen, bleift allerdéngs oppen.

Der Daily Mail no wier dëst net déi éischte Kéier, dass den Trump versicht, mat ongewéinleche Mëttele Steieren ze spueren. Wéi d'Zeitung schreift, wier et der Trump Organization nämlech schonn am Virfeld gelongen, d'Grondstéck zu Bedminster als Agrarfläch astufen ze loossen. Aus deem Grond wieren, wéi et heescht, esouguer Geessen dohi bruecht ginn.

An der Vergaangenheet hat den Donald Trump gesot, dass hie selwer wéilt op dësem Grondstéck begruewe ginn, well et "säi Liblingsgrondstéck ass", zitéiert d'New York Post d'Trump Organization aus dem Joer 2014.