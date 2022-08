Engem 25 Joer ale Mann ass zu Bréissel e filmräife Fluchtversuch gelongen.

De Prisonéier huet d'Toilette a senger Zell vun der Mauer erofgerappt a sech dunn duerch d'Lach aus dem Stëbs gemaach, dat doduerch entstanen ass. Wéi et vun der belscher Police heescht, wier d'Lach, duerch dat hie sech gequëtscht huet, "grad emol sou grouss wéi en A4-Blat". Duerch d'Lach wier hien an en ënnerierdesche Gank komm a vun do aus op d'Strooss.

De Virfall ass an der Nuecht op en Dënschdeg geschitt, nëmmen e puer Stonnen, nodeems de virbestroofte Mann festgeholl gouf. Hie koum an de Prisong, well hie géint seng Sursis-Oploe soll verstouss hunn.