A groussen Deeler vum Great Barrier Reef melle Fuerscher de gréisste Korallen-Zouwuess zanter 36 Joer.

De gréisste Koralleriff vun der Welt géing sech duerch de séiere Wuesstem vun den Acropora-Koralle méi séier erhuele wéi ugeholl, sou Experte vum Australeschen Institut fir Miereswëssenschaften. Allerdéngs gëtt et en Hoken. Mat Hëllef vun engem Laangzäit-Iwwerwaachungsprogramm gouf eng Korallen-Zounam an den nërdlechen an zentrale Gebitter vum Great Barrier Reef festgestallt. An der südlecher Regioun mécht allerdéngs e bestëmmte Séistär (Acanthaster planci) de Korallen ze schafen. Dëse frësst nämlech Steekorallen (Scleractinia) a grousse Quantitéiten.

Am Ganze goufe 87 representativ Riffer tëscht August 2021 a Mee 2022 ënnersicht. D'Resultat: nërdlech vu Cooktown ass de Bestand vun de sougenannten haarde Koralle vu 27 Prozent op 36 an d'Luucht gaangen. Am zentrale Beräich gouf eng Hausse vu 27 op 33 Prozent notéiert. Am südlechen Deel tëscht Proserpine a Gladstone waren et mat 34 Prozent véier Prozent manner wéi dat Joer virdrun.

"Déi neist Erkenntnisser weisen, dass sech de Riff a Perioden ouni staark Stréimungen och nees erhuele kann", heescht et vum Chef vum Australeschen Institut fir Miereswëssenschaften Paul Hardisty. Obwuel sech d'Korallen am gréisste Koralleriff weltwäit erhuelen, ginn d'Aims-Experte keng Entwarnung. D'Hausse vun de Korallen am Great Barrier Reef ass bedéngt duerch d'Steekoralle vun der Gattung Acropora, déi immens séier wuessen. Allerdéngs sinn dës Koralle besonnesch ufälleg fir Schied, déi duerch Wellen entstinn, erkläert de Mike Emslie vum Australeschen Institut fir Miereswëssenschaften. De Bestand kéint also séier duerch Stréimungen zerstéiert ginn. A leschter Zäit kënnt et ëmmer méi heefeg zu Stréimungen a se daueren och ëmmer méi laang, betount de Chef vum Institut Paul Hardisty. Ausserdeem wier d'Gattung Acropora immens ufälleg fir Korallebleech, déi optrëtt, wann d'Waassertemperature klammen.

D'Korallebleech 2022 war déi véiert bannent de leschte siwe Joer. Dëst wier absolutt "Neiland" fir d'Fuerscher. Wëssenschaftler mussen nach erausfannen, wéi de Riff op Temperature-Stress an heefeg Korallebleeche reagéiert.