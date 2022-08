Déi japanesch Bevëlkerung schrumpft an eelzt esou staark, wéi nach ni virdrun. Ufangs dës Jores 2022 gouf et a Japan nëmmen nach 125,9 Milliounen Awunner.

Dat sinn am Ganzen 726.000 Awunner manner, wéi am Joer 2021. Dëst ass déi stäerkste Baisse, zanterdeem esou Donnéeën erfaasst ginn. D'Zuel vun de Japaner a Japanerinnen ass iwwerdeems op 123,2 Millioune gefall, wougéint d'Zuel vun de Awanderer op 2,7 Millioune Mënschen zréckgaangen ass. Am Ganze goufen et 1,4 Milliounen Doudesfäll an nëmmen 810.000 Neigebuerten. D'Bevëlkerung vu Japan geet schonn zënter 13 Joer onënnerbrach zeréck. Den ostasiatesche Staat eelzt domadder esou séier, wéi keng aner Industrienatioun.

Japan ass allerdéngs net déi eenzeg Natioun, an där d'Bevëlkerung lues awer sécher méi kleng gëtt, an dat obwuel d'Weltbevëlkerung geschwë bei 8 Milliarde Mënsche läit. Experten no géif d'Weltbevëlkerung nëmmen nach bis 2080 wuessen an zwar bis op 10,4 Milliarde Mënschen. Duerno géif d'Zuel vun den Neigebuerte bal an alle Länner méi kleng gi wéi d'Zuel vun den Doudesfäll. Eng Baisse vun der Bevëlkerung géif engersäits de Kampf géint den Honger an d'Aarmut op der Welt ënnerstëtzen, mä op der anerer Säit de Problem vun der Iwweralterung verstäerken. Allerdéngs wiere Prognosen, déi méi wäit wéi 40 Joer ginn zimmlech onprezis, heescht et aus engem Rapport vun de Vereenegten Natiounen.