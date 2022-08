Nodeems am Joer 2019 schonn emol eng Persoun mat engem Formel-Won iwwert tschechesch Autobunn gefuer ass, ass elo nees sou e Video opgetaucht.

Gefilmt gouf dat Ganzt op der D4 tëscht Příbram und Dobříš. Beim Gefier handelt et sech warscheinlech ëm en ale GP2 aus de Joren 2008 bis 2010. D'Faarf, d'Nummer, d'Logoen a Sponsore solle wuel op de Ferrari vum Kimi Räikkönen hiweisen. De Finn ass 2007 Weltmeeschter an der Formel 1 ginn, iwweregens déi leschte Kéier, dass Ferrari den Titel geholl huet. De Chauffer vum GP2 schéint deemno e Fan vum Kimi ze sinn.

Un colgado ha metido un GP2 en una autopista de la República Checa. La policía no ha podido identificar al conductor y lo están buscando pic.twitter.com/gn4yWbV1rb — uVe (@MigueluVe) August 14, 2022

Et ass dann och net déi éischte Kéier, dass esou eppes an Tschechien geschitt ass. Och am Joer 2019 hate sou Videoen den Tour gemaach. Wéi tschechesch Medie mellen, hätt een deemools och ermëttele kënnen, wien um Formelwon gefuer ass. Et soll sech dobäi ëm e Mann vu 45 Joer handelen. Well en awer den Helm unhat, konnt net zu 100% séchergestallt ginn, dass hien och wierklech gefuer ass. Dofir ass hie laanscht e säftege Protokoll komm.

Ob d'Police elo nees eng Kéier beim selwechte Mann wäert un der Dier schellen, dovu kann ee wuel ausgoen.