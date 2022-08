Wann de Virus vum Mënsch op d'Déieren iwwerdroe gëtt, da géif d'Chance bestoen, datt sech geféierlech Mutatioune vum Virus entwéckelen a verbreede kéinten.

Dobäi wier et net ganz esou schlëmm, wann een Hausdéier sech géif ustiechen. Wat een allerdéngs op alle Fall evitéiere misst, ass, datt sech grouss Gruppe vun Déieren ustiechen, esou wéi beispillsweis Mais- oder Ratepopulatiounen. Dëst, well sech an dëse Populatioune de Virus séier verbreede kéint. Dowéinst wier et och wichteg, den Offall gutt ze recycelen, sollt ee sech mam Virus ugestach hunn, fir z'evitéieren, datt sech aner Leit an aner Déieren ustieche kéinten.

E Mëttwoch huet d'WHO iwwerdeems en éischte Fall a Frankräich gemellt, wou, wéi et schéngt, zwee Hondsbesëtzer hiert Déier mam neie Virus ugestach sollen hunn. Wann ee selwer krank wier, sollt ee probéieren, säin Hausdéier esou gutt et geet z'evitéieren, fir de Risiko vun enger Infektioun ze minimiséieren, warnt d'WHO.