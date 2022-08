En Dënschdeg ass zu Antwerpen bannent véier Minutten eng Dron mat Zelle ronn 800 Meter tëscht zwee Spideeler hin an hier geflunn.

De Gerant vum Betrib "Helicus" Michael Shamim, deen d'Lizenz huet, fir Drone fir medezinesch Zwecker anzesetzen, ass der Meenung, datt d'Dronen net nëmmen Zellen transportéiere kënnen, mä spéiderhin eng Kéier agesat kënne ginn, fir Blutttransfusiounen oder Organer ze transportéieren. Esou kéint ee séier an onkomplizéiert ënnert de Spideeler zesummeschaffen.

D'Zellen, déi en Dënschdeg transportéiert goufen, waren iwwerdeems Kriibszellen. Dës mussen nach wärend der Operatioun ënnersicht ginn, fir kënnen ze soen, ob den Agrëff erfollegräich war oder net, heescht et vun der Pathologin Sabine Declercq. Nëmme wann een d'Zellen direkt ënnersicht, kann ee feststellen, ob den Tumor komplett rausoperéiert gouf, heescht et weider.

Drone kënnen domadder souwuel d'Operatiounen, wéi och d'Kriibsfuerschung vill méi effikass maachen, an e gereegelten Oflaf vun der Operatioun garantéieren. Sollt sech de belschen Drone-Modell duerchsetzen, kéint d'EU dës Prozedur och nach am Joer 2022 an deenen anere Memberstaaten erlaben, heescht et vun Antwerpen.