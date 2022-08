Wärend sechs Joer huet ee Mann ronn 1.700 Déieren aus Mexiko an Hongkong an d'USA geschmuggelt. Transportéiert huet hie se ënnert anerem a senger Box.

Wéi déi US-amerikanesch Autoritéiten e Mëttwoch matgedeelt hunn, huet den Déieren-Händler seng Aktivitéiten zouginn. Elo kéint hie fir Joerzéngten an de Prisong kommen.

Wéi et weider heescht, huet hien den illegalen Handel wärend sechs Joer aus senger Wunneng a Kalifornien bedriwwen. Bei den Déieren, déi hien u Clienten am ganze Land verkaf huet, huet et sech ënnert anerem ëm divers Deckelsmouken, Schlaangen, Echsen a souguer Baby-Krokodiller gehandelt. Dobäi soll hien am Ganze ronn 739.000 US-Dollar ageholl hunn.

Deelweis soll hien och aner Leit mam Schmuggel beoptraagt hunn.

Wéi hien dunn am Mäerz probéiert huet mat ronn 60 Déieren, déi ënnert anerem a senger Box verstoppt waren, vu Mexiko aus an d'USA anzereesen, ass hien opgeflunn. Ufanks soll hien nach probéiert hunn, d'Beamten z'iwwerzeegen, et wiere seng Hausdéieren, allerdéngs ouni Erfolleg. Vun den Déiere waren der dräi dout.