Lokalen Autoritéiten no ass e Mann an der ghanaescher Haaptstad Accra vun engem Léiw ëmbruecht ginn, nodeems hien an dem Léiw säi Revéier agedrongen ass.

Wéi de Mann iwwerhaapt iwwer d'Gelänner klotere konnt a firwat hien dëst gemaach huet, wéisst een nach net, heescht et vun der ghanaescher Police. Weider deelt e mat, datt d'Beamten eng Enquête lancéiert hunn an datt si probéiere géifen, dës Froen esou séier wéi nëmme méiglech ze beäntweren. Den Zoo zu Accra gëtt et zënter den 1960er Joren. Deemools war et allerdéngs e Privat-Zoo fir den éischte ghanaesche President, de Kwame Nkrumah. 1966 gouf den Zoo fir de breede Public opgemaach.