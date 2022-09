Ganz op Béier verzichte mussen d'Leit allerdéngs net. Baussent de Stadione gëtt d'Gedrénks ugebueden, am Stadion selwer gëtt et eng alkoholfräi Alternativ.

Wärend der Futtballweltmeeschterschaft am Katar soll keen alkoholesche Béier an de Stadione verkaf ginn. Wéi et aus informéierte Kreesser e Samschdeg heescht, soll de Béier just baussent de Stadionen ugebuede ginn. D'Verkafsstänn mussen deemno 30 Minutte virum Optakt vum Match zoumaachen. No de Matcher solle se nees opgoen, wann och just fir eng kuerz Zäit. Esou géingen et d'Pläng vum Weltfuttballverband virgesinn. Weider heescht et vun där Quell, dass et wäert verbuede sinn, Béier am Stadion ze consomméieren.

De Verkaf a Konsum vun Alkohol gëllt als sensibelt Theema bei dëser Weltmeeschterschaft, well d'Consomméieren an der Ëffentlechkeet am konservativ-muslimesche Katar generell net erlaabt ass. Dowéinst féiert d'Fifa zanter Méint Gespréicher mat den Autoritéiten, fir eng Léisung ze fannen. Zu de wichtegste Fifa-Sponsore gehéiert nämlech eng Brauerei aus den USA.

E Porte-parole vun der Fifa huet der Noriichtenagence AFP matgedeelt, dass ee jidderengem entgéintkomme wéilt: Op der enger Säit en alkoholescht Gedrénks genéissen ze kënnen an op der anerer Säit déi lokal Kultur ze respektéieren. An de Stadione soll dem Fifa-Spriecher no nëmmen alkoholfräie Béier ugebuede ginn.

Anescht wéi am Nopeschstaat Saudiarabien ass Alkohol am Katar net verbueden, ma alkoholesch Gedrénks ginn awer just a ronn 35 internationalen Hoteller a Restauranten ugebueden.

D'Futtballweltmeeschterschaft fänkt dëst Joer den 20. November un an dauert bis den 18. Dezember.