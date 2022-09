A Schottland riskéiert ee bis zu 1.000 Pond Geldstrof, wann een am Ëmkrees vu 15 Meter ronderëm e Spidol beim Fëmmen erwëscht gëtt.

Zanter e Méindeg ass a Schottland e Gesetz a Kraaft, dat d'Fëmme bei allen nationale Klinicken a Fleegestrukture verbitt, an deene Patiente behandelt oder gefleegt ginn. Schonn 2015 hate schottesch Spideeler eng fräiwëlleg "fëmmfräi" Politik agefouert. Elo huet d'Regierung dës an hire Plang integréiert, bis 2034 en "Tubak-fräit" Schottland ze schafen.

Falls een an Zukunft beim Fëmmen am Ëmkrees vu 15 Meter ronderëm eng Klinik erwëscht gëtt, riskéiert een e Protokoll an Héicht vu 50 Pond bis zu enger Geldstrof vu bis zu 1.000 Pond, falls d'Affär viru Geriicht kënnt.

Mam Gesetz soll ënnert anerem verhënnert ginn, datt den Damp vun den Zigaretten duerch Fënsteren, Dieren oder d'Ventilatioun bei d'Patienten drängt. Och passiv Fëmme "wierkt sech op d'Blutt an d'Long aus a behënnert d'Reconvalescence vun de Mënschen", wéi d'Sheila Duffy vun der ASBL Ash Schottland der BBC erkläert. Et ass eng gëfteg Substanz, déi een evitéiere kann an dofir hofft si, datt d'Geldstrofen d'Mënschen dozou bréngen, hir Gewunnechten ze änneren.